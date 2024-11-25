Большунов не вышел в полуфинал спринта на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал третьим в четвертьфинале спринта и не смог пробиться в полуфинал соревнований. Большунов показал результат 3 минуты 12,15, финишировав с отставанием в 0,29 секунды от лидера Ивана Безматерных. В полуфинал проходят спортсмены, показавшие два лучших результата в своем забеге.
Победу в мужском спринте одержал Денис Филимонов, показавший в финальном забеге результат 3 минуты 09,78 секунды. Вторым стал Егор Митрошин (отставание 0,39 секунды), третьим — Савелий Коростелев (+0,59).
В женском спринте победу одержала Анастасия Фалеева. В финале Фалеева показала результат 3 минуты 38,50 секунды. Второй стала Анна Королева из Беларуси (+0,66), третьей — Алена Баранова (1,04), четвертой — Руслана Дьякова (+1,23).
Ранее на этапе Большунов занял седьмое место в лыжной гонке классическим стилем на дистанции 15 км. Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира в скиатлоне 2021 года, двукратный обладатель Кубка мира в 2020 и 2021 годах.
Первый этап Кубка России проходит с 23 по 26 ноября. Второй этап также пройдет в поселке Вершина Теи с 1 по 3 декабря. Изначально он должен был пройти в Тюмени, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.