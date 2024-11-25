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Тренер сборной России Бородавко: я уверен на 1000%, что Большунов вернется в свои кондиции

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал спортивную подготовку Александра Большунова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Специалист уверен, что лыжнику необходимо время, чтобы войти в колею.

«То состояние, в котором находится Александр, не позволяет ему выйти на более высокие скорости. Его нельзя изменить по одному щелчку пальцев. Нужно, чтобы прошло определенное время.

Большунов очень эмоционально относится ко всем поражениям и начинает говорить: “Надо ехать домой, да и вообще заканчивать со спортом”. Но это всего лишь эмоции.

Я вижу, как он относится к тренировочному, восстановительному процессу. Александр пройдет это испытание, которое ему в очередной раз послано. Я уверен на 1000%, что он вернется в свои кондиции и мы увидим прежнего Большунова», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, чемпион мира Александр Большунов не попал в тройку призеров в двух подряд гонках Кубка России. В минувшем сезоне серия побед лыжника достигла 23 выигранных стартов, позже он уступил в Архангельске Ермилу Вокуеву.