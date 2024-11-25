Тренер сборной России Бородавко: я уверен на 1000%, что Большунов вернется в свои кондиции

«То состояние, в котором находится Александр, не позволяет ему выйти на более высокие скорости. Его нельзя изменить по одному щелчку пальцев. Нужно, чтобы прошло определенное время.



Большунов очень эмоционально относится ко всем поражениям и начинает говорить: “Надо ехать домой, да и вообще заканчивать со спортом”. Но это всего лишь эмоции.



Я вижу, как он относится к тренировочному, восстановительному процессу. Александр пройдет это испытание, которое ему в очередной раз послано. Я уверен на 1000%, что он вернется в свои кондиции и мы увидим прежнего Большунова», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».