Тренер сборной России Бородавко: я уверен на 1000%, что Большунов вернется в свои кондиции

Специалист уверен, что лыжнику необходимо время, чтобы войти в колею.
«То состояние, в котором находится Александр, не позволяет ему выйти на более высокие скорости. Его нельзя изменить по одному щелчку пальцев. Нужно, чтобы прошло определенное время.
Большунов очень эмоционально относится ко всем поражениям и начинает говорить: “Надо ехать домой, да и вообще заканчивать со спортом”. Но это всего лишь эмоции.
Я вижу, как он относится к тренировочному, восстановительному процессу. Александр пройдет это испытание, которое ему в очередной раз послано. Я уверен на 1000%, что он вернется в свои кондиции и мы увидим прежнего Большунова», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
Напомним, чемпион мира Александр Большунов не попал в тройку призеров в двух подряд гонках Кубка России. В минувшем сезоне серия побед лыжника достигла 23 выигранных стартов, позже он уступил в Архангельске Ермилу Вокуеву.