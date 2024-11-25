«Он пишет, что им тяжело морально». Нортуг — о Большунове

«Думаю, я бы справился с этим очень плохо. Был бы расстроен и подавлен. Это сильно повлияло бы на мою концентрацию на тренировках. В конце концов, тренировки отошли бы на второй план, по крайней мере, если у вас есть семья, как у него. Это произошло бы довольно быстро, когда ты понимаешь, что не сможешь выйти в мир и соревноваться с лучшими, и тебе не позволят бороться за медали», — добавил Нортуг.