«Он пишет, что им тяжело морально». Нортуг — о Большунове

«Поддерживаю с ними связь по WhatsApp или Телеграм. Приятно получать свежие новости о том, что происходит в России в области лыжных гонок. Это большая лыжная страна. Конечно, они находятся в немного сложной ситуации, когда они отстранены от соревнований. В основном Большунов пишет, что им тяжело морально, что не так легко выходить и тренироваться. Он делает работу, но не делает ее со “страстью”. Он тренируется, потому что должен, и все. Я это понимаю», — приводит слова Нортуга Nettavisen.
«Думаю, я бы справился с этим очень плохо. Был бы расстроен и подавлен. Это сильно повлияло бы на мою концентрацию на тренировках. В конце концов, тренировки отошли бы на второй план, по крайней мере, если у вас есть семья, как у него. Это произошло бы довольно быстро, когда ты понимаешь, что не сможешь выйти в мир и соревноваться с лучшими, и тебе не позволят бороться за медали», — добавил Нортуг.
25 ноября Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на первом этапе Кубка России в Хакасии. Ранее на этапе Большунов занял седьмое место в лыжной гонке классическим стилем на дистанции 15 км. Александр не попал в тройку призеров в двух подряд гонках Кубка России. В минувшем сезоне серия побед лыжника достигла 23 выигранных стартов, позже он уступил в Архангельске Ермилу Вокуеву.
Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира в скиатлоне 2021 года, двукратный обладатель Кубка мира в 2020 и 2021 годах.