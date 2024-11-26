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Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов финишировал вторым в гонке на 15 км свободным стилем на первом этапе Кубка России в поселке Вершина Теи (Республика Хакасия).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/nalyzhi

Первым к финишу пришел Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, с результатом 32 минуты 38.6 секунды. Второе место занял Александр Большунов, уступив 9,2 секунды. Тройку лидеров замкнул Артем Мальцев, уступивший Спицову 12,1 секунды.

Ранее Большунов на этапе занял седьмое место в лыжной гонке классическим стилем на дистанции 15 км. А также не смог пробиться в полуфинал спритна, заняв итоговое 15-е место.

Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира в скиатлоне 2021 года, двукратный обладатель Кубка мира в 2020 и 2021 годах.

У женщин первое место в гонке на 10 км свободным стилем заняла Екатерина Смирнова, выступающая за Тюменскую область. Она преодолела дистанцию за 25 минут 03,1 секунды. Второй стала Арина Каличева (+8,2), третьей — Алина Пеклецова (+17,5).

Второй этап Кубка России также пройдет в Вершине Теи с 1 по 4 декабря. Изначально он должен был пройти в Тюмени, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.