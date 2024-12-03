Вайцеховская объяснила, почему у Большунова нет новых побед

«Год назад Большунов вынес всех, и именно в этом, как я сейчас понимаю, и заключалась мотивация. Не знаю уж, кто именно ее придумал — сам Саша, или его тренер, но на фоне всего происходящего установка сыграла на все сто. А в этом сезоне “вынести всех” уже не работает. Причем, не работает с момента подготовки к сезону. Тебе говорят: “Надо”, а весь твой организм внутренне вопрошает: “Зачем?” И никакой новой мотивации не придумано. И вот здесь кроется еще одна интересная вещь. Когда спортсмен не настроен на работу на сверхнагрузках, но вынужден эту работу делать — неважно, в силу внутренней дисциплины или давления со стороны — он начинает болеть. Здесь зуб, там ухо, спину заклинило или ногу подвернул, и так далее. Причем сам человек может вообще не видеть в происходящем никаких причинно-следственных связей. С утерей мотивации ему все становится по фигу. Вообще все», — добавила олимпийская чемпионка и журналистка.