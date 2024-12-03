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Вайцеховская объяснила, почему у Большунова нет новых побед

Елена Вайцеховская прокомментировала слабые результаты ведущего отечественного лыжника Александра Большунова в нынешнем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов на первом этапе Кубка России смог завоевать лишь серебряную награду в гонке на 15 км свободным стилем. В спринте и гонке на 15 км классическим стилем спортсмен не попал в тройку призеров. На втором этапе Кубка России Александр финишировал седьмым в гонке на 10 км классическим стилем и не смог выйти в полуфинал спринта.

«Мне кажется, все, кто сейчас пытается найти ответ на вопрос “Что случилось с Александром Большуновым?”, не учитывают один очень важный фактор, который так или иначе работает всегда (по крайней мере, весь мой уже почти 50-летний опыт работы в спорте и наблюдения за ним говорит именно об этом). Заключается этот фактор в том, что одна и та же мотивация никогда не работает дважды. Колоссальная мотивация — стать олимпийским чемпионом, но “стать олимпийским чемпионом” после того, как ты выиграл золото ОИ, работать перестает», — написала Вайцеховская в телеграм-канале.

«Год назад Большунов вынес всех, и именно в этом, как я сейчас понимаю, и заключалась мотивация. Не знаю уж, кто именно ее придумал — сам Саша, или его тренер, но на фоне всего происходящего установка сыграла на все сто. А в этом сезоне “вынести всех” уже не работает. Причем, не работает с момента подготовки к сезону. Тебе говорят: “Надо”, а весь твой организм внутренне вопрошает: “Зачем?” И никакой новой мотивации не придумано. И вот здесь кроется еще одна интересная вещь. Когда спортсмен не настроен на работу на сверхнагрузках, но вынужден эту работу делать — неважно, в силу внутренней дисциплины или давления со стороны — он начинает болеть. Здесь зуб, там ухо, спину заклинило или ногу подвернул, и так далее. Причем сам человек может вообще не видеть в происходящем никаких причинно-следственных связей. С утерей мотивации ему все становится по фигу. Вообще все», — добавила олимпийская чемпионка и журналистка.

В прошлом сезоне Александр Большунов выдал победную серию из 23-х гонок подряд. Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Пекина-2022 — в скиатлоне, марафоне и эстафете. Также он является чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21) и двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).