Большунов пропустит гонку из-за внепланового медобследования

Как сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко, Александр Большунов пропустит масс-старт в рамках второго этапа Кубка России в Вершине Тея по причине внепланового медицинского обследования. После первого этапа Кубка России Большунов рассказал, что потерял месяц подготовки из-за коронавируса, в связи с чем приходится постепенно возвращать форму по ходу сезона.
«Сегодня он прилетает в Москву, где пройдет медобследование. На его основе будем принимать дальнейшие решения. Нужно пройти общее углубленное обследование», — приводит ТАСС слова Бородавко.
27-летний Большунов является трехкратным победителем Олимпиады в Пекине, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
В прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд — все гонки со старта сезона, которые проходили в рамках Кубка России, Спартакиады и чемпионата России, спортсмен прервал серию в марте, не сумев выиграть гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России.
Масс-старт пройдет 4 декабря в хакасском поселке Вершина Тея. Поселок принял первые два этапа Кубка России сезона-2024/25. Третий этап Кубка России состоится в городе Чусовой Пермского края с 12 по 15 декабря.