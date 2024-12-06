Йохауг одержала первую победу после возобновления карьеры

На счету Йохауг золото в эстафете на Играх в Ванкувере, еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине. Также Йохауг является 14-кратной чемпионкой мира.