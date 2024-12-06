Йохауг одержала первую победу после возобновления карьеры

Норвежка Тереза Йохауг стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира, который проходит в Лиллехаммере.
36-летняя Йохауг показала результат 25 минут 16,4 секунды. Норвежки заняли весь пьедестал. Второй стала Хейди Венг (отставание 11,4 секунды), третьей — Астрид Слинд (+43,2).
Йохауг завершила карьеру в марте 2022 года, после чего родила ребенка и вышла замуж. В августе 2024 года Тереза возобновила карьеру ради выступления на домашнем чемпионате мира в Тронхейме.
На счету Йохауг золото в эстафете на Играх в Ванкувере, еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине. Также Йохауг является 14-кратной чемпионкой мира.