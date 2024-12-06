Вяльбе поделилась результатами медобследования Большунова

Ранее Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России — 2024/2025 в Вершине Теи. До этого Александр выбыл на стадии ¼ финала спринтерской гонки классикой на Кубке России.
«Как дела у Большунова? Слава богу, ничего страшного нет», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ОКР.
При этом старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунов переболел коронавирусной инфекцией.
«У него очень высокие антитела, так что он точно переболел ковидом. От этого все и идет. По участию в следующем этапе Кубка России пока прогнозы давать не можем», — рассказал Бородавко.
«Должно пройти время. Трудно сказать сколько. Врачи говорят, что последствия длительные, как и процесс восстановления», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».
27-летний Большунов является трехкратным победителем Олимпиады в Пекине, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
В прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд — все гонки со старта сезона, которые проходили в рамках Кубка России, Спартакиады и чемпионата России. Спортсмен прервал серию в марте, не сумев выиграть гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России.