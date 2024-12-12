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Мельниченко опередил Большунова на третьем этапе Кубка России

Российский лыжник Андрей Мельниченко стал победителем гонки с раздельного старта на 15 км свободным стилем в рамках третьего этапа Кубка России, который проходит в Чусовом (Пермский край).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

32-летний лыжник, представляющий ХМАО-Югра, преодолел дистанцию за 35 минут 5,4 секунды. Второе место занял трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, уступивший Мельниченко 0,8 секунды. Третьим стал Илья Семиков.

Гонка с раздельным стартом 15 км, свободный стиль. Мужчины:

  • Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 35.05,4;
  • Александр Большунов (Республика Татарстан) — +0,8;
  • Илья Семиков (Республика Коми) — +20,8;
  • Павел Соловьев (Красноярский край) — +21,5;
  • Артем Мальцев (Тюменская область) — +32,4;
  • Антон Тимашов (Республика Татарстан) — +35,5.

Большунов пропустил масс-старт на втором этапе Кубка России. Позднее выяснилось, что 27-летний лыжник перенес коронавирус. В первых шести гонках Кубка России Большунов лишь дважды поднимался на подиум.

Третий этап Кубка России по лыжным гонкам завершится в воскресенье, 15 декабря. В субботу состоятся спринтерские гонки, а воскресенье — гонка преследования на 15 км.