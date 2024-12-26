Ардашев — о победе над Большуновым: Он не в тех кондициях

— Гонка суетная получилась, шли большой толпой. Кто‑то мешался, кто‑то залезал. У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.