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Ардашев — о победе над Большуновым: Он не в тех кондициях

Сергей Ардашев стал победителем масс‑старта на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата России в Кирово‑Чепецке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

26-летний Ардашев обошел на финише трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Представитель Республики Татарстан Ардашев опередил своего партнера по команде на 0,7 секунды. Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 33,7 секунды. Третьим стал Павел Соловьев из Красноярска (+1,6 секунды).

— Гонка суетная получилась, шли большой толпой. Кто‑то мешался, кто‑то залезал. У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.

— Опишите эту дуэль.

— Я успел сесть за спину. Когда ты едешь сзади, то полегче. Я сэкономил силы и вышел под финиш, — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

Для Сергея Ардашева эта победа стала третьей в сезоне. Александр Большунов не смог выиграть ни одну гонку в этом году.

В прошлом сезоне Большунов выиграл 25 из 28 индивидуальных гонок в рамках Кубка и чемпионата России, выдав рекордную серию из 23 побед подряд. Такой серьезный спад в результатах спортсмен объяснил коронавирусом, который перенес в октябре-ноябре этого года во время подготовки к сезону.