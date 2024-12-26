Ардашев — о победе над Большуновым: Он не в тех кондициях

26-летний Ардашев обошел на финише трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Представитель Республики Татарстан Ардашев опередил своего партнера по команде на 0,7 секунды. Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 33,7 секунды. Третьим стал Павел Соловьев из Красноярска (+1,6 секунды).
— Гонка суетная получилась, шли большой толпой. Кто‑то мешался, кто‑то залезал. У меня гонка прошла хорошо. По состоянию я понимал, что сил у меня достаточно. Когда Большунов хотел уйти в отрыв, я понял, что он не в таких кондициях, как раньше. Потому что я сразу же поддержал этот темп.
— Опишите эту дуэль.
— Я успел сесть за спину. Когда ты едешь сзади, то полегче. Я сэкономил силы и вышел под финиш, — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».
Для Сергея Ардашева эта победа стала третьей в сезоне. Александр Большунов не смог выиграть ни одну гонку в этом году.
В прошлом сезоне Большунов выиграл 25 из 28 индивидуальных гонок в рамках Кубка и чемпионата России, выдав рекордную серию из 23 побед подряд. Такой серьезный спад в результатах спортсмен объяснил коронавирусом, который перенес в октябре-ноябре этого года во время подготовки к сезону.