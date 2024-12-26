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Большунов: рад, что год заканчивается такими хреновыми гонками

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свое выступление в масс-старте на 50 км свободным стилем в рамках чемпионата России в Кирово‑Чепецке. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Большунов финишровал вторым, уступив победителю и лидеру общего зачета Кубка России Сергею Ардашеву 0,7 секунды.

«Конечно, обидно, что не получилось выиграть. Сергей был посильнее, и этот сезон показывает, что он в хорошей форме. С другой стороны, рад, что этот год заканчивается… такими гонками хреновыми. Поэтому начнём новый год с новыми гонками и силами. Надеюсь, что самочувствие придёт и все неудачи, которые были в конце года, останутся в уходящем 2024‑м.

Если выходишь на старт, всегда стараешься бороться за победу. Может, что‑то неправильно тактически сделал на последних 1,5−2 километрах. Но, в принципе, нормально. Самочувствие от гонки к гонке становится лучше, это самое главное. Если бы было хуже, тогда это звоночек», — сказал Большунов.

В нынешнем сезоне 27-летний Большунов не сумел выиграть ни одну из 12 гонок, трижды финишировав на подиуме. В предыдущем сезоне самый титулованный лыжник России выиграл 25 из 28 индивидуальных гонок в рамках Кубка и чемпионата страны, выдав рекордную серию из 23 побед подряд. Серьезный спад в результатах Большунов объяснил коронавирусом, который он перенес в октябре-ноябре этого года во время подготовки к соревновательному сезону.

Следующий этап Кубка России пройдет с 16 по 19 января в п. Мирный (Татарстан).