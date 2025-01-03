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Сборная Украины в полном составе снялась с «Тур де Ски»

Главный тренер сборной Украины по лыжным гонкам Александр Пуцко заявил о снятии команды с многодневной гонки «Тур де Ски». Об этом сообщает Dagbladet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Carl Sandin\Zuma\TASS

В среду, 1 января, украинские лыжники без объяснения причин не вышли на гонку преследования. О решении сняться с многодневки украинская сторона уведомила организаторов соревнований только спустя два дня.

«Мы отказались от участия в “Тур де Ски”, потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — сказал Пуцко.

Сборная Украины впервые за шесть лет участвовала в «Тур де Ски». Команда была представлена пятью лыжниками. Лучшим результатом для украинской сборной стало
88-е место Дениса Мухотинова в гонке с раздельным стартом. Украинки Анастасия Никон, София Шкатула и Виктория Олех стали худшими в масс-старте и гонке с раздельным стартом, замкнув финишный протокол.

В этом сезоне «Тур де Ски» проходит в Доббиако и Валь-ди-Фьемме (Италия). После четырех этапов в мужском зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо, а женский зачет возглавляет его соотечественница Астрид Эйре Слинн.

Сегодня на «Тур де Ски» пройдут спринты классическим стилем у мужчин и женщин. Многодневка завершится в воскресенье, 5 января.