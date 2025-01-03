Сборная Украины в полном составе снялась с «Тур де Ски»

В среду, 1 января, украинские лыжники без объяснения причин не вышли на гонку преследования. О решении сняться с многодневки украинская сторона уведомила организаторов соревнований только спустя два дня.
«Мы отказались от участия в “Тур де Ски”, потому что хотели изменить план соревнований. Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — сказал Пуцко.
Сборная Украины впервые за шесть лет участвовала в «Тур де Ски». Команда была представлена пятью лыжниками. Лучшим результатом для украинской сборной стало
88-е место Дениса Мухотинова в гонке с раздельным стартом. Украинки Анастасия Никон, София Шкатула и Виктория Олех стали худшими в масс-старте и гонке с раздельным стартом, замкнув финишный протокол.
В этом сезоне «Тур де Ски» проходит в Доббиако и Валь-ди-Фьемме (Италия). После четырех этапов в мужском зачете лидирует норвежец Йоханнес Клебо, а женский зачет возглавляет его соотечественница Астрид Эйре Слинн.
Сегодня на «Тур де Ски» пройдут спринты классическим стилем у мужчин и женщин. Многодневка завершится в воскресенье, 5 января.