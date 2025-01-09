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Рекламу конфет с полуобнаженным Клебо сняли с эфира: видео

Рекламный ролик с участием знаменитого лыжника вызвал бурю критики в норвежском обществе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

В Норвегии отказались демонстрировать рекламный ролик с участием Йоханнеса Клебо.

Как сообщает VG, компания по производству кондитерских изделий Orkla Snacks из-за критики отозвала рекламу жевательных конфет, где титулованный норвежский лыжник демонстрирует голый торс. Эксперты сочли, что в рекламе присутствует ненужная сексуализация и нет никакой четкой связи между продуктом и полуголым Клебо.

При этом в норвежской сборной Йоханнеса поддержали, заявив, что ролик носит в первую очередь юмористический характер.

«Со своей стороны могу сказать, что не вижу в этом никакой проблемы. Этот ставит на юмор. Вообще, в современном обществе есть немало вещей, на которые можно обидеться, если только захотеть. С одной стороны, нас критикуют за то, что мы недостаточно выходим из своей скорлупы. Когда же мы это делаем, нас опять критикуют. Мы работаем в требовательной среде. Живем, продавая себя. Серьезные слова звучат по поводу того, что я считаю забавным, а не похожим на порнографию», — сказал партнер Клебо по команде Пол Голберг.

Йоханнес Клебо — пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по лыжным гонкам.