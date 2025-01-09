Рекламу конфет с полуобнаженным Клебо сняли с эфира: видео

«Со своей стороны могу сказать, что не вижу в этом никакой проблемы. Этот ставит на юмор. Вообще, в современном обществе есть немало вещей, на которые можно обидеться, если только захотеть. С одной стороны, нас критикуют за то, что мы недостаточно выходим из своей скорлупы. Когда же мы это делаем, нас опять критикуют. Мы работаем в требовательной среде. Живем, продавая себя. Серьезные слова звучат по поводу того, что я считаю забавным, а не похожим на порнографию», — сказал партнер Клебо по команде Пол Голберг.