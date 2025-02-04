Норвежский журналист: Большунову надоели Россия и Вяльбе

«Большунов надеется вернуться на международные соревнования к Олимпийским играм следующего года. Сейчас он может получить новую мотивацию, а также новый опыт катания в горах Италии, не находясь в одной стране с Вяльбе или кем-то ещё из федерации. Она говорит, что одобряет это. На самом деле это не так. Это протест против всего, за что она сейчас выступает. Большунов понимает, в какую сторону дует ветер, и он не в сторону Вяльбе», — добавил Сальтведт.