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«Вижу, что вы соскучились». Большунов — иностранным журналистам

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что не скучал по иностранным журналистам. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Накануне 28-летний россиянин выиграл масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это первые международные соревнования в Европе с участием Большунова с марта 2022 года. Он выступал под нейтральным флагом.

После гонки иностранные журналисты спросили у лыжника, не скучал ли он по ним.

«А чего скучать? Я вижу, что вы по мне соскучились. Вы пришли на старт, который ничего не значит. Прежде всего это вы по мне скучаете, а не наоборот. Почему я решил участвовать в этой гонке? Все спортсмены моего уровня сейчас участвуют в Кубке мира. Поэтому мы пока здесь побегаем.

Все кого я здесь встречал — даже норвежских молодых спортсменов — все подходят фотографироваться. Я пока такого не заметил. Все с уважением относятся, стараются сфотографироваться, руку пожать. Скучаю ли я по Клебо? Пусть он скучает по мне», — сказал Большунов.

Планируется, что Большунов в ближайшее время проведет еще несколько гонок в рамках других европейских соревнований.