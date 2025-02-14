«Вижу, что вы соскучились». Большунов — иностранным журналистам

«А чего скучать? Я вижу, что вы по мне соскучились. Вы пришли на старт, который ничего не значит. Прежде всего это вы по мне скучаете, а не наоборот. Почему я решил участвовать в этой гонке? Все спортсмены моего уровня сейчас участвуют в Кубке мира. Поэтому мы пока здесь побегаем.



Все кого я здесь встречал — даже норвежских молодых спортсменов — все подходят фотографироваться. Я пока такого не заметил. Все с уважением относятся, стараются сфотографироваться, руку пожать. Скучаю ли я по Клебо? Пусть он скучает по мне», — сказал Большунов.