«Вижу, что вы соскучились». Большунов — иностранным журналистам

Накануне 28-летний россиянин выиграл масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Это первые международные соревнования в Европе с участием Большунова с марта 2022 года. Он выступал под нейтральным флагом.
После гонки иностранные журналисты спросили у лыжника, не скучал ли он по ним.
«А чего скучать? Я вижу, что вы по мне соскучились. Вы пришли на старт, который ничего не значит. Прежде всего это вы по мне скучаете, а не наоборот. Почему я решил участвовать в этой гонке? Все спортсмены моего уровня сейчас участвуют в Кубке мира. Поэтому мы пока здесь побегаем.
Все кого я здесь встречал — даже норвежских молодых спортсменов — все подходят фотографироваться. Я пока такого не заметил. Все с уважением относятся, стараются сфотографироваться, руку пожать. Скучаю ли я по Клебо? Пусть он скучает по мне», — сказал Большунов.
Планируется, что Большунов в ближайшее время проведет еще несколько гонок в рамках других европейских соревнований.