«Участникам было все равно». Впечатления от гонки Большунова в Италии

«Конечно, к нему подходили сфотографироваться, но, если бы это проходило в России, ему было бы намного сложнее передвигаться. Он после финиша спокойно прошел к своим вещам, толпы не было. Тут еще нужно учесть, что европейцы немного иначе себя ведут — им, может, и хочется сфотографироваться, но толпой они не бегут. Я как организатор разных гонок могут сказать, что такие истории всегда приятны, они оставляют свой след. Комментаторы часто повторяли, что на трассе олимпийский чемпион Александр Большунов, но гонка точно не была выстроена только вокруг него. Понимаете, это же традиционное событие, сегодня Александр здесь, а на следующий год его не будет. И главное — сохранить тот антураж, те традиции, которые эту гонку окружают», — добавил Литвинчук.