«Участникам было все равно». Впечатления от гонки Большунова в Италии

13 февраля в Сейзер Альм проходила любительская международная гонка Sudtirol Moonlight Classic. Победу над дистанции 30 км одержал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.
«Чемпионат» пообщался с Владиславом Литвинчуком, который бежал дистанцию 15 км в рамках той же гонки. Литвинчук — известный организатор любительских стартов в России, перебравшийся жить в Словению.
«Не могу сказать, что все крутилось вокруг Большунова или, наоборот, его никто не замечал. Было нечто среднее между двумя крайностями. На мой взгляд, эффект от участия Александра несколько преувеличен. Весь медийный фон был в основном в русскоязычной среде. Ведь тем участникам, кто ежегодно участвует в этой гонке, было все равно, побежит Большунов или нет, они приехали удовольствие получить», — приводит слова Литвинчука «Чемпионат».
«Конечно, к нему подходили сфотографироваться, но, если бы это проходило в России, ему было бы намного сложнее передвигаться. Он после финиша спокойно прошел к своим вещам, толпы не было. Тут еще нужно учесть, что европейцы немного иначе себя ведут — им, может, и хочется сфотографироваться, но толпой они не бегут. Я как организатор разных гонок могут сказать, что такие истории всегда приятны, они оставляют свой след. Комментаторы часто повторяли, что на трассе олимпийский чемпион Александр Большунов, но гонка точно не была выстроена только вокруг него. Понимаете, это же традиционное событие, сегодня Александр здесь, а на следующий год его не будет. И главное — сохранить тот антураж, те традиции, которые эту гонку окружают», — добавил Литвинчук.
27-летний Большунов является трехкратным победителем Олимпиады в Пекине, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».
В прошлом сезоне Большунов выиграл 23 личные гонки подряд — все гонки со старта сезона, которые проходили в рамках Кубка России, Спартакиады и чемпионата России, спортсмен прервал серию в марте, не сумев выиграть гонку с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России.