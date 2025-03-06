Большунов: Устюгов проколол мне мышцу во время спринта

«Сегодня получилось выиграть, потому что меня никто не бил палкой по мышцам. На спринте был удар палкой в спину, было рассечение и прокол мышцы — так нельзя. По международным правилам человека, который бьет палкой и наносит повреждение, не просто дисквалифицировали бы в конкретной гонке, но и на n-е количество гонок отстранили бы! Если бы в спринте на месте Устюгова был Большунов, то что было бы?! Большунова бы дисквалифицировали на полгода! Как тут не быть злым, когда тебя просто убирают с финала спринта, а тому, кто бьет палкой — ничего?! Олимпиада — то, что двигает меня вперед. Даже если есть хоть один процент, что нас допустят, я буду готовиться», — сказал Большунов после гонки.