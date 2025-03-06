Большунов: Устюгов проколол мне мышцу во время спринта

Соревнования в спринте прошли во вторник, 4 марта. Во время полуфинального забега Большунов на повороте перестроился в лыжню Устюгова, зацепив во время ускорения его лыжи и палки. Большунов получил желтую карточку и не сумел выйти в финал — ему не хватило всего 0,04 секунды. Устюгов отделался предупреждением, выиграл полуфинальный, а затем и финальный забег.
Сегодня состоялась раздельная гонка на 10 километров свободным стилем, триумфатором которой стал Большунов. Устюгов финишировал четвертым, уступив победителю чуть более 22 секунд.
«Сегодня получилось выиграть, потому что меня никто не бил палкой по мышцам. На спринте был удар палкой в спину, было рассечение и прокол мышцы — так нельзя. По международным правилам человека, который бьет палкой и наносит повреждение, не просто дисквалифицировали бы в конкретной гонке, но и на n-е количество гонок отстранили бы! Если бы в спринте на месте Устюгова был Большунов, то что было бы?! Большунова бы дисквалифицировали на полгода! Как тут не быть злым, когда тебя просто убирают с финала спринта, а тому, кто бьет палкой — ничего?! Олимпиада — то, что двигает меня вперед. Даже если есть хоть один процент, что нас допустят, я буду готовиться», — сказал Большунов после гонки.
В субботу в Казани пройдут командные спринты свободным стилем. Чемпионат России завершатся в воскресенье, 9 марта.