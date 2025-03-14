Бородавко: Конкуренция Большунова и Устюгова идет им на пользу

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани во время полуфинального забега в спринте Большунов на повороте перестроился в лыжню Устюгова, после чего Сергей сперва чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. В итоге Большунов не сумел выйти в финал, а Устюгов стал победителем соревнований. Большунов получил желтую карточку. Позже Большунов после победы в гонке на 10 км заявил, что Устюгов проколол ему мышцу. Александр выразил уверенность, что если бы судили по международным правилам, Устюгов был бы дисквалифицирован.