Бородавко: Конкуренция Большунова и Устюгова идет им на пользу

На чемпионате России по лыжным гонкам в Казани во время полуфинального забега в спринте Большунов на повороте перестроился в лыжню Устюгова, после чего Сергей сперва чуть не потерял равновесие, а затем махнул палкой в сторону Александра. В итоге Большунов не сумел выйти в финал, а Устюгов стал победителем соревнований. Большунов получил желтую карточку. Позже Большунов после победы в гонке на 10 км заявил, что Устюгов проколол ему мышцу. Александр выразил уверенность, что если бы судили по международным правилам, Устюгов был бы дисквалифицирован.
— Устюгов пропустит соревнования в Сыктывкаре. Обидно, что не получится увидеть их противостояние с Большуновым?
— Прежде всего хочется пожелать Сергею здоровья, потому что в Казани очень много спортсменов заболели. Желаю выздоровления, чтобы мы его опять увидели на лыжне. Думаю, что соперничество от этого сильно не упадет, конкуренция достаточно высокая. Тем более в классическом ходе там есть и Александр Терентьев, и Сергей Ардашев, и Савелий Коростелев, и другие спортсмены, которые тоже будут бороться.
— Такая конкуренция, как была у Большунова и Устюгова в Казани, идет на пользу спортсменам?
— Конечно, идет. Потому что это два сильных спортсмена, которые неуступчиво пытаются показать чувство собственного достоинства, что они лучшие и борются за победу, — сказал Бородавко «Матч ТВ».
64-летний Бородавко 6 марта во время чемпионата России в Казани был госпитализирован с пневмонией. Бородавко сообщил, что его продуло на спринтерской гонке. На этой неделе специалист был выписан из больницы.