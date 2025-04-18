Зеленский ввел санкции против трех олимпийских чемпионов из России

В списке оказались 20 российских спортсменов и деятелей культуры, среди которых президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, гимнаст Никита Нагорный, фехтовальщица Софья Великая, а также бывшие чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Руслан Проводников.
Санкции включают в себя блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Елена Вяльбе является трехкратной олимпийской чемпионкой (1992, 1994, 1998) в лыжной эстафете 4×5 км. Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка (2016, 2020) в командных соревнованиях по фехтованию на саблях. Никита Нагорный становился олимпийским чемпионом Токио-2020 в командном многоборье.