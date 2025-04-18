Зеленский ввел санкции против трех олимпийских чемпионов из России

В списке оказались 20 российских спортсменов и деятелей культуры, среди которых президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, гимнаст Никита Нагорный, фехтовальщица Софья Великая, а также бывшие чемпионы мира по боксу Денис Лебедев и Руслан Проводников.