Чемпионка Франции в слаломе погибла на тренировке в 18 лет

18-летняя горнолыжница погибла рано утром 24 апреля в результате падения во время тренировочного спуска перед соревнованиями. Несмотря на оперативное вмешательство врачей экстренной помощи, спасти спортсменку не удалось.
«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая», — сказано в официальном сообщении организаторов соревнований.
В связи с трагедией соревнования Red Bull Alpine Park были отменены. Прокуратура Альбервиля начала расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что условия на трассе во время трагедии были благоприятными.
Марго Симон завоевывала титул чемпионки Франции среди девушек до 18 лет в слаломе. За три недели до смерти она отметила свое 18-летие.