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Тереза Йохауг войдет в сборную Норвегии в следующем сезоне

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг войдет в состав сборной Норвегии в следующем сезоне. Об этом сообщает SVT.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Отмечается, что включение в сборную не означает, что 36-летняя лыжница автоматически продолжит участвовать в соревнованиях.

«Я попросила больше времени, прежде чем принять окончательное решение. Я измотана после долгого и насыщенного сезона и не чувствую, что готова сейчас принимать решение о будущем»‎, — сказал Йохауг.

Окончательный состав сборной Норвегии будет представлен в понедельник, 28 апреля.

«Терезе дано необходимое ей время, и мы не хотим оказывать на нее никакого давления, когда речь идет о таком важном решении. Мы, конечно, надеемся, что она продолжит, и хотим дать ей возможность сделать это. Но это должно быть ее решением»‎‎, — сказала представительница Норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебе.

В августе 2024 года Йохауг возобновила карьеру после рождения дочери. В январе она в четвертый раз стала победительницей престижной многодневной лыжной гонки «Тур де Ски»‎.

В феврале 36-летняя норвежская лыжница заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как задумывается о новой беременности.