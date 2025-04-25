Тереза Йохауг войдет в сборную Норвегии в следующем сезоне

Отмечается, что включение в сборную не означает, что 36-летняя лыжница автоматически продолжит участвовать в соревнованиях.
«Я попросила больше времени, прежде чем принять окончательное решение. Я измотана после долгого и насыщенного сезона и не чувствую, что готова сейчас принимать решение о будущем», — сказал Йохауг.
Окончательный состав сборной Норвегии будет представлен в понедельник, 28 апреля.
«Терезе дано необходимое ей время, и мы не хотим оказывать на нее никакого давления, когда речь идет о таком важном решении. Мы, конечно, надеемся, что она продолжит, и хотим дать ей возможность сделать это. Но это должно быть ее решением», — сказала представительница Норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебе.
В августе 2024 года Йохауг возобновила карьеру после рождения дочери. В январе она в четвертый раз стала победительницей престижной многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».
В феврале 36-летняя норвежская лыжница заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как задумывается о новой беременности.