Тереза Йохауг войдет в сборную Норвегии в следующем сезоне

«Терезе дано необходимое ей время, и мы не хотим оказывать на нее никакого давления, когда речь идет о таком важном решении. Мы, конечно, надеемся, что она продолжит, и хотим дать ей возможность сделать это. Но это должно быть ее решением»‎‎, — сказала представительница Норвежской лыжной ассоциации Катрин Инстебе.