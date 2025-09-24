Ричмонд
Лыжник Клебо попал в больницу после укуса осы

Пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии был вынужден провести четыре дня в больнице.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо попал в больницу после укуса осы во время тренировочного сбора в США. Об этом сообщает NRK.

«Я не придал этому укусу значения, но на следующий день проснулся с рукой, похожей на воздушный шар. Отек быстро распространился по руке до лимфатических узлов под мышкой. Рука покраснела и начала болеть», — рассказал Клебо.

По словам 28-летнего лыжника, он связался с врачом национальной сборной Уве Ферагеном, который рекомендовал ему обратиться в больницу. Клебо, который находится на пятинедельном тренировочном сборе в США, был вынужден в итоге провести четыре дня в больничной палате.

Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является 15-кратным чемпионом мира.