Лыжник Клебо попал в больницу после укуса осы

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо попал в больницу после укуса осы во время тренировочного сбора в США. Об этом сообщает NRK.
«Я не придал этому укусу значения, но на следующий день проснулся с рукой, похожей на воздушный шар. Отек быстро распространился по руке до лимфатических узлов под мышкой. Рука покраснела и начала болеть», — рассказал Клебо.
По словам 28-летнего лыжника, он связался с врачом национальной сборной Уве Ферагеном, который рекомендовал ему обратиться в больницу. Клебо, который находится на пятинедельном тренировочном сборе в США, был вынужден в итоге провести четыре дня в больничной палате.
Клебо выиграл три золота на Олимпиаде в Пхёнчхане и четыре медали, в том числе две золотые, на Играх в Пекине. Он также является 15-кратным чемпионом мира.