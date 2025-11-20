Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка» проходят в Кировске и завершатся 23 ноября.
Савелий Коростелев, выступающий за Республику Татарстан, преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 40 секунд. Вторым стал Сергей Ардашев, также представляющий Татарстан (отставание — 6,1 секунды), третьим — Илья Семиков из Республики Коми (+22,1).
У девушек на дистанции в 5 км классическим стилем первой стала Карина Гончарова из Тюменской области. Она преодолела дистанцию за 15 минут 5,9 секунды. Второй к финишу пришла представительница Республики Татарстан Лидия Горбунова (отставание — 1,4 секунды). Третье место заняла Алиса Жамбалова, представляющая Тюменскую область и Республику Бурятия (+4,0).
Также в рамках «Хибинской гонки» 21 ноября пройдут соревнования в спринте у мужчин и женщин. Также 23 ноября мужчины разыграют награды в гонке на 15 км свободным стилем. Женщины в этот же день определят сильнейшую на дистанции 10 км свободным стилем.