Коростелев выиграл гонку на 10 км на соревнованиях в Кировске

Также в рамках «Хибинской гонки» 21 ноября пройдут соревнования в спринте у мужчин и женщин. Также 23 ноября мужчины разыграют награды в гонке на 15 км свободным стилем. Женщины в этот же день определят сильнейшую на дистанции 10 км свободным стилем.