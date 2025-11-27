Большунов занял 11-е место в первой гонке нового сезона Кубка России

Савелий Коростелев, выступающий за Республику Татарстан, преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут 10,9 секунд. Вторым к финишу пришел Денис Спицов из Тюменской области, с отставанием в 9,8 секунды (35.20,7). Третье место в забеге занял еще один представитель Татарстана Сергей Ардашев, который показал результат 35.32,3 минуты (+21,4).