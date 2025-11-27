Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большунов занял 11-е место в первой гонке нового сезона Кубка России

Многократный чемпион России по лыжным гонкам Савелий Коростелев стал победителем в гонке на 15 километров свободным стилем на первом этапе Кубка страны.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соревнования проходят в Кировске.

Савелий Коростелев, выступающий за Республику Татарстан, преодолел дистанцию в 15 км за 35 минут 10,9 секунд. Вторым к финишу пришел Денис Спицов из Тюменской области, с отставанием в 9,8 секунды (35.20,7). Третье место в забеге занял еще один представитель Татарстана Сергей Ардашев, который показал результат 35.32,3 минуты (+21,4).

Трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов пришел к финишу 11-м (+1.06,9).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Кировск. 15 км. Свободный стиль. Мужчины. Результаты:

1.Савелий Коростелев — 35.10,19;
2. Денис Спицов +9,8;
3. Сергей Ардашев +21,4;
4. Павел Соловьев +31,8;
5. Алексей Червоткин +32,4.

В субботу, 29 ноября, на этапе Кубка России в Кировске пройдут мужская и женская спринтерские гонки.