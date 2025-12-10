Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве

«Это цинизм и издевательство. Конечно, это важно для тех спортсменов, которые будут участвовать в отборе к Олимпийским играм. А что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты? Это не спортивная ситуация и настолько иезуитская», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона РИА Новости.
«Мне кажется, что в руководстве FIS все это просчитали, чтобы такими подачками раскалывать и общество, и нашу команду. И нам в циничном формате указали наше место», — добавил Вячеслав Фетисов.
Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.
Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет
Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.
Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.