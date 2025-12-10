Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве

«Это цинизм и издевательство. Конечно, это важно для тех спортсменов, которые будут участвовать в отборе к Олимпийским играм. А что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты? Это не спортивная ситуация и настолько иезуитская», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона РИА Новости.