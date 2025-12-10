Ричмонд
Фетисов обвинил FIS в цинизме и издевательстве

Вячеслав Фетисов заявил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) своим решением по российским спортсменам добивается раскола в сборной России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Это цинизм и издевательство. Конечно, это важно для тех спортсменов, которые будут участвовать в отборе к Олимпийским играм. А что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты? Это не спортивная ситуация и настолько иезуитская», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона РИА Новости.

«Мне кажется, что в руководстве FIS все это просчитали, чтобы такими подачками раскалывать и общество, и нашу команду. И нам в циничном формате указали наше место», — добавил Вячеслав Фетисов.

Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

Следующий этап Кубка мира, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12—14 декабря в швейцарском Давосе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.