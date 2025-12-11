Горнолыжница-чемпионка влетела в ограждение на скорости 110 км/ч

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин травмировалась на тренировке в Санкт-Морице в преддверии старта женского Кубка мира, сообщает AP.
Инцидент случился утром 11 декабря. 32-летняя спортсменка не удержалась на лыжах и на скорости 110 км/ч пробила первую сетку безопасности, остановившись у второй. Мишель находилась в сознании — она лежала на трассе с порезами на лице, пока ее осматривали медики.
«У Мишель травмированы правая рука и левое колено», — приводит слова главного тренера Беата Чуора SRF.
Специалисты спустили спортсменку с горы и на вертолете доставили в медицинское учреждение.
Мишель Гизин — двукратная олимпийская чемпионка в комбинации (2018 и 2022), двукратный призер чемпионатов мира в комбинации. Универсальная горнолыжница, имеет призовые места во всех дисциплинах, кроме параллельных.