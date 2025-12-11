Горнолыжница-чемпионка влетела в ограждение на скорости 110 км/ч

Инцидент случился утром 11 декабря. 32-летняя спортсменка не удержалась на лыжах и на скорости 110 км/ч пробила первую сетку безопасности, остановившись у второй. Мишель находилась в сознании — она лежала на трассе с порезами на лице, пока ее осматривали медики.