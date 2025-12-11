Норвежский лыжник: Не все русские — злодеи

Эйнар Хедегарт высоко оценил Коростелева, назвав его приятным человеком.
«Легко думать, что все русские — злодеи, но это не так. Они такие же, как и мы», — заявил он.
Савелий Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Также допуск к международным турнирам получили Дарья Непряева и фристайлистка Анастасия Таталина. Еще шесть спортсменов из одобренного FIS списка представляют Беларусь.
2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда не допускать российских спортсменов до международных соревнований. Благодаря этому российские лыжники получили возможность подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором смогут принять участие Коростелев и Дарья Непряева, пройдет в швейцарском Давосе с 13 по 14 декабря. Ожидается, что упомянутые лыжники смогут выступить и на зимней Олимпиаде в феврале.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Ранее российские спортсмены получили допуск к олимпийским квалификационным соревнованиям в фигурном катании, ски-альпинизме, санном спорте, шорт-треке и конькобежном спорте.
22-летний Савелий Коростелев — действующий победитель Кубка России. В минувшем сезоне ему удалось обойти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.