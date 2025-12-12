Клебо заявил, что ждет выступлений Коростелева на Кубке мира

«Я знаю, что Коростелев был очень хорош. Он выиграл все майки в Кубке России в прошлом году, где у него было много сильных соперников. Я немного с ним поговорил, и он кажется очень приятным человеком — экстравертом и легким в общении», — сказал Хедегор.