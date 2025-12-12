Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клебо заявил, что ждет выступлений Коростелева на Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал допуск россиянина Савелия Коростелева к международным стартам в нейтральном статусе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Они выступят на этапе Кубка мира в Давосе, который пройдет с 12 по 14 декабря. Это решение было принято после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который признал неправомерным общий недопуск российских спортсменов и обязал FIS рассматривать заявки в индивидуальном порядке.

«Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать, и я хочу поприветствовать его, как и всех остальных нейтральных спортсменов. Я уже видел его, и встреча была приятной», — цитирует Клебо Adressa.

Соотечественник Клебо Эйнар Хедегор назвал Коростелева приятным человеком.

«Я знаю, что Коростелев был очень хорош. Он выиграл все майки в Кубке России в прошлом году, где у него было много сильных соперников. Я немного с ним поговорил, и он кажется очень приятным человеком — экстравертом и легким в общении», — сказал Хедегор.

22-летний Коростелев является победителем и призером этапов Кубка России, двукратным чемпионом России 2024 года и двукратным победителем чемпионата страны-2025.