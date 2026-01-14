Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжница Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии

Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла третье место в супергиганте на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в германском Бишофсвизене.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Юлия Плешкова показала результат 55,94 секунды. Победительницей соревнований стала финка Роса Похьолайнен (55,67 секунды). Второе место заняла немка Антониа Райшль (55,79).

Сайт FIS указал российский флаг напротив имени российской горнолыжницы Юлии Плешковой в текстовой трансляции турнира в Бишофсвизене. В итоговом протоколе спортсменка указана как выступающая в нейтральном статусе.

28-летняя Плешкова является двукратной чемпионкой России. В 2022 году она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, став 10-й в комбинации.

В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.