Горнолыжница Плешкова стала третьей на турнире FIS в Германии

Юлия Плешкова показала результат 55,94 секунды. Победительницей соревнований стала финка Роса Похьолайнен (55,67 секунды). Второе место заняла немка Антониа Райшль (55,79).
Сайт FIS указал российский флаг напротив имени российской горнолыжницы Юлии Плешковой в текстовой трансляции турнира в Бишофсвизене. В итоговом протоколе спортсменка указана как выступающая в нейтральном статусе.
28-летняя Плешкова является двукратной чемпионкой России. В 2022 году она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, став 10-й в комбинации.
В начале декабря Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде (CAS) к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). CAS обязал FIS допустить российских спортсменов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе.