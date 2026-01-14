Ричмонд
Вяльбе о взаимоотношениях с Большуновым: Контакт у нас прервался

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что потеряла контакт с олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вяльбе отметила, что после публичных инцидентов их контакт прервался.

«Будет ли Александр Большунов в Казани, у меня нет информации, это надо у Юрия Викторовича спрашивать, а если и он не знает, тогда вопросы к Саше.

После инцидентов, которые недавно были в публичном поле, у нас контакт прервался, я не лезу к человеку, все, что нужно, он знает. Он планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею информации», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

В конце ноября Большунов попал в крупный скандал. Спортсмен во время полуфинального забега в спринте на этапе Кубка России в Кировске упал после контакта с Александром Бакуровым, в результате чего пришел к финишу последним и выбыл из борьбы за победу. После гонки Большунов врезался в спину Бакурова, из-за чего тот упал на ограждение, получил ушиб ноги и был вынужден пропустить следующую гонку.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Трехкратный олимпийский чемпион был отстранен от соревнований до полного восстановления Бакурова.