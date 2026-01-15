Бородавко объяснил, почему Большунов не поехал на сбор в Италию

«Вы же видите, Международный олимпийский комитет, FIS в том числе, это суперполитизированные структуры, в которых хоть и говорят, что спорт не зависит от политики, мы видим, что зависит очень жестко. Последние события это очень четко показывают. Тот подход, который к России и ко всем другим странам, он абсолютно неоднозначен. Поэтому те заявления МОК, которые были, четко показывают, что нас просто не хотят [видеть на соревнованиях], делают все, чтобы нас не было. И на действия других странах совершенно по-другому реагируют», — сказал Бородавко ТАСС.