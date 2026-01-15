Ричмонд
Бородавко объяснил, почему Большунов не поехал на сбор в Италию

Старший тренер сборной России по лыжам заявил, что Большунов не поехал на сборы из-за визы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Старший тренер сборной России по лыжам Юрий Бородавко заявил, что Алексанжр Большинов пропускает сборы в Италии из-за визы, которую выдали в январе на короткий срок.

«К сожалению, ему дали однократную визу на 20 дней в январе, поэтому не было смысла уезжать в Италию. Если вы видите, он абсолютно другой, в психологическом подходе он спокоен, уравновешен. Это видно по его общению. За то время, которое он поболел, потренировался дома, он получил психологическое равновесие, и это придало ему сил в тренировочном плане и вывелось в результат здесь, в Казани», — цитирует Бородавко ТАСС.

Напомним, 15 января Большунов победил в гонке на дистанции 15 километров свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России в Казани. Эта победа стала первой для него в нынешнем сезоне. Он пропустил прошлый этап Кубка страны по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке из-за болезни.

Бородавко также заявил, что Международная федерация лыж (FIS) и Международный олимпийский комитет — это очень политизированные структуры.

«Вы же видите, Международный олимпийский комитет, FIS в том числе, это суперполитизированные структуры, в которых хоть и говорят, что спорт не зависит от политики, мы видим, что зависит очень жестко. Последние события это очень четко показывают. Тот подход, который к России и ко всем другим странам, он абсолютно неоднозначен. Поэтому те заявления МОК, которые были, четко показывают, что нас просто не хотят [видеть на соревнованиях], делают все, чтобы нас не было. И на действия других странах совершенно по-другому реагируют», — сказал Бородавко ТАСС.

Так Бородавко отреагировал на недавнее заявление в МОК о том, что они не в праве США запрещать выступать па Олимпийских играх из-за конфликта с Венесуэлой, потому что МОК не в праве вмешиваться в отноешния между странами.

