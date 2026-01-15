Большунов высказался о получении нейтрального статуса

15 января Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды. Большунов ранее не выигрывал на этапах Кубка России в этом сезоне. Последний этап он пропустил из-за болезни. Под вопросом его участие было и в Казани, но спортсмен все же вышел на старт.