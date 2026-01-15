Большунов высказался о получении нейтрального статуса

Александр Большунов ответил на вопрос, подавал ли он заявку в международную федерацию лыжных гонок (FIS) для получения нейтрального статуса, чтобы выступать на международных стартах.
«Что слышно про нейтральный статус? Нейтральный статус — без комментариев. Мы соревнуемся здесь, а лучше должны соревноваться в мире», — передает слова Большунова «Чемпионат».
15 января Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 22,2 секунды. Большунов ранее не выигрывал на этапах Кубка России в этом сезоне. Последний этап он пропустил из-за болезни. Под вопросом его участие было и в Казани, но спортсмен все же вышел на старт.
Нейтральные статусы от FIS получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.
Александр Большунов является обладателем девяти медалей Олимпийских игр (три золота, четыре серебра и две бронзы). Также на его счету — золото чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.