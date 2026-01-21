Фристайлистки Таталина и Прусакова не отобрались на Олимпиаду

Спортсменки не смогли пройти квалификацию по итогам выступления на этапе Кубка мира в слоупстайле. Соревнования проходили в Швейцарии, а спортсменки не вошли в топ-30 рейтинга. Таталина оказалась на 40-м месте, а Прусакова — на 51-м. У россиянок больше не будет возможности получить квоту на Игры.