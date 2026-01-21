Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фристайлистки Таталина и Прусакова не отобрались на Олимпиаду

Российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не прошли отбор на зимние Олимпийские игры 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Спортсменки не смогли пройти квалификацию по итогам выступления на этапе Кубка мира в слоупстайле. Соревнования проходили в Швейцарии, а спортсменки не вошли в топ-30 рейтинга. Таталина оказалась на 40-м месте, а Прусакова — на 51-м. У россиянок больше не будет возможности получить квоту на Игры.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев поставил точку в вопросе трансляции в России Игр-2026. По словам функционера, соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На данный момент приглашение на Игры в качестве нейтральных атлетов получили российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Квоты на участие в Олимпиаде завоевали лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, они не являются именными. Лицензии для участия в олимпийском турнире получили конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Обладателями олимпийских лицензий стали саночники Дарья Олесик и Павел Репилов.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше