Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение на Олимпиаду

Лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова ответили согласием на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте МОК.
МОК 21 января сообщил, что все четыре спортсмена прошли проверку на соответствие критериям нейтрального статуса и приглашены в Италию.
Коростелев и Непряева с декабря выступают в гонках Кубка мира, но пока не попадали в призеры. На этапе Кубка мира в Давосе они завоевали квоты для участия в Олимпиаде-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.
Коржова и Семенова в Кубке мира не попадали на подиум в главных финалах, но выигрывали финалы в дивизионе B.
Также ранее на приглашения МОК согласием ответили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски‑альпинист Никита Филиппов и шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Кроме того, десятки российских спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций, что позволяет им претендовать на участие в Играх.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Россияне выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.