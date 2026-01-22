Ричмонд
Лыжники Коростелев и Непряева приняли приглашение на Олимпиаду

МОК 21 января пригласил на Игры-2026 Коростелева и Непряеву, а также конькобежек Коржову и Семенову. Все четверо приняли приглашение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова ответили согласием на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) выступить на Играх в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте МОК.

МОК 21 января сообщил, что все четыре спортсмена прошли проверку на соответствие критериям нейтрального статуса и приглашены в Италию.

Коростелев и Непряева с декабря выступают в гонках Кубка мира, но пока не попадали в призеры. На этапе Кубка мира в Давосе они завоевали квоты для участия в Олимпиаде-2026 в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Коржова и Семенова в Кубке мира не попадали на подиум в главных финалах, но выигрывали финалы в дивизионе B.

Также ранее на приглашения МОК согласием ответили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски‑альпинист Никита Филиппов и шорт‑трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Кроме того, десятки российских спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций, что позволяет им претендовать на участие в Играх.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Россияне выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

