Врач сборной России оказал помощь пассажирке в самолете

Об этом сообщает пресс‑служба национального центра спортивной медицины ФМБА России.
«Не можем не отметить, что наши специалисты вновь подтвердили готовность действовать в любой ситуации: во время перелета на этап Кубка мира врач сборной Андрей Селиванов оказал первую помощь пассажирке с кратковременной потерей сознания, провел краткий инструктаж для экипажа авиалайнера и получил официальную благодарность от авиакомпании. Профессия врача — это не должность, а служение: готовность прийти на помощь в любой момент и в любом месте. Гордимся и ценим!» — говорится в заявлении.
Этап Кубка мира проходил с 25 по 26 января в Андорре.
Российский ски‑альпинист Никита Филиппов в декабре принял приглашение от Международного олимпийского комитета для участия в зимней Олимпиаде. Филиппов вошел в число 13 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.