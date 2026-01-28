Врач сборной России оказал помощь пассажирке в самолете

«Не можем не отметить, что наши специалисты вновь подтвердили готовность действовать в любой ситуации: во время перелета на этап Кубка мира врач сборной Андрей Селиванов оказал первую помощь пассажирке с кратковременной потерей сознания, провел краткий инструктаж для экипажа авиалайнера и получил официальную благодарность от авиакомпании. Профессия врача — это не должность, а служение: готовность прийти на помощь в любой момент и в любом месте. Гордимся и ценим!» — говорится в заявлении.