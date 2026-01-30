Большунов под флагом Казахстана заявлен на гонку в Италии

Александр Большунов заявлен на коммерческую ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии не как российский лыжник. В списке участников на сайте соревнований напротив фамилии трехкратного олимпийского чемпиона указал флаг Казахстана. Гонка на 30 км пройдет 30 января.
Большунов принимал участие в ночной гонке в Италии в феврале 2025 года и стал ее победителем. Первоначально он был заявлен на гонку под флагом России, однако позже организаторы убрали флаг и гражданство россиянина из протоколов.
Накануне стало известно, что выездная комиссия CAS не будет рассматривать апелляцию трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на решение о недопуске на Олимпийские игры в Милане в нейтральном статусе.
Александр Большунов не выступал на официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года. Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
29-летний Александр Большунов является обладателем девяти медалей Олимпийских игр (три золота, четыре серебра и две бронзы). Также на его счету — золото чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.