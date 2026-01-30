Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы гонки объяснили флаг Казахстана в заявке Большунова

Ранее трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов появился в заявке на ночную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии под флагом Казахстана.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В оргкомитете гонки объяснили причину появления флага Казахстана в заявке Большунова.

«Мы приносим извинения, но это было ошибкой», — приводит слова представителя оргкомитета ТАСС.

Коммерческая гонка на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии пройдет 30 января. Большунов принимал участие в ночной гонке в феврале 2025 года и стал ее победителем.

Накануне стало известно, что выездная комиссия CAS не будет рассматривать апелляцию Александра Большунова на решение о недопуске на Олимпийские игры в Милане в нейтральном статусе.

Александр Большунов не выступал на официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

29-летний Александр Большунов является обладателем девяти медалей Олимпийских игр (три золота, четыре серебра и две бронзы). Также на его счету — золото чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.