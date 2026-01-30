Организаторы гонки объяснили флаг Казахстана в заявке Большунова

В оргкомитете гонки объяснили причину появления флага Казахстана в заявке Большунова.
«Мы приносим извинения, но это было ошибкой», — приводит слова представителя оргкомитета ТАСС.
Коммерческая гонка на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в Италии пройдет 30 января. Большунов принимал участие в ночной гонке в феврале 2025 года и стал ее победителем.
Накануне стало известно, что выездная комиссия CAS не будет рассматривать апелляцию Александра Большунова на решение о недопуске на Олимпийские игры в Милане в нейтральном статусе.
Александр Большунов не выступал на официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года.
Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. На соревнованиях выступят 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
29-летний Александр Большунов является обладателем девяти медалей Олимпийских игр (три золота, четыре серебра и две бронзы). Также на его счету — золото чемпионата мира 2021 года в скиатлоне.