41-летняя горнолыжница Вонн получила травму перед ОИ: видео

Вонн потеряла равновесие и упала на одном из поворотов трассы. После оказания медицинской помощи 41-летняя спортсменка поднялась на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Добравшись до финишной зоны, Вонн ушла в помещение для прохождения медицинского осмотра.
Линдси Вонн вернулась в спорт в 2024 году, спустя пять лет после того, как объявила о завершении карьеры из-за травмы.
В конце декабря Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубков мира. Она квалифицировалась на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут с 6-го по 22 февраля.
«Для меня большая честь еще раз представлять свою страну на моих пятых и последних Олимпийских играх! Когда я приняла решение вернуться в горнолыжный спорт, всегда рассчитывала на Кортину, потому что это место для меня очень, очень особенное», — написала американка в соцсетях.
Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на счету спортсменки две победы на чемпионате мира 2009 года.