Россиянка Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте на ОИ

Ранее Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне. Она преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 57 минут 41,3 секунды и отстала от победительницы на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах россиянка упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.