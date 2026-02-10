Россиянка Непряева не смогла пройти квалификацию в спринте на ОИ

Непряева стартовала под 34 номером и пришла к финишу с результатом 3 минуты 51,60 секунды. Лыжница не попала в 30-ку сильнейших спортсменок, которые прошли в ¼ финала, заняв 36-е место в итоговом протоколе.
Шведская лыжница Линн Сван показала лучший результат в квалификации спринта классическим стилем, преодолев дистанцию за 3.36,2.
Ранее Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне. Она преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 57 минут 41,3 секунды и отстала от победительницы на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах россиянка упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян в нейтральном статусе, в том числе еще один российский лыжник — Савелий Коростелев.
23-летняя Непряева дважды становилась чемпионкой России. Спортсменка является младшей сестрой олимпийской чемпионки в эстафете на Играх в Пекине Натальи Терентьевой.