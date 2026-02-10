Горнолыжницы Редлер и Хубер принесли Австрии золото в комбинации

Результат Редлер и Хубер составил 2.21,66. Серебро завоевали немки Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер. Замкнули тройку призёров представительницы США Жаклин Уайлз и Пола Мольцан.
В скоростном спуске быстрее всех была американка Бризи Джонсон. Однако ее партнерша по команде, самая титулованная горнолыжница в истории Микаэла Шиффрин, не смогла удержать преимущество и финишировала лишь четвертой.
Награды в командной комбинации были впервые разыграны на Олимпийских играх. В 2018 и в 2022 годах в программе зимних Игр были командные соревнования в горнолыжном спорте в другом формате.
Редлер 31 год, спортсменка несколько раз становилась призером Кубка мира. На Олимпийских играх в Италии австрийка заняла 8-е место в скоростном спуске. Хубер 30 лет, она является олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в смешанном командном турнире.
Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Командная комбинация. Женщины. Слалом:
- Ариана Редлер и Катарина Хубер (Австрия) — 2.21,66.
- Кира Вайдле-Винкельман и Эмма Айхер (Германия) — отставание 0,05.
- Жаклин Уайлз и Пола Мольцан (США) +0,25.