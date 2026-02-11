Ричмонд
Лыжник сборной Норвегии покинет Олимпиаду из-за болезни

29-летний Маттис Стенсхаген покинет расположение национальной команды на Олимпийских играх в Италии из-за болезни, сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее Стенсхаген выступил в скиатлоне (10 + 10 км) и занял 21-е место, показав самый худший результат среди норвежских спортсменов.

«К сожалению, у Маттиса появились симптомы простуды, и он уезжает домой», — приводит слова Уве Ферагена Dagbladet.

Перед стартом Олимпиады сборная Норвегии предпринимала экстренные карантинные меры чтобы не допустить распространения вирусной инфекции, из-за которой Игры мог пропустить звездный спринтер Эрик Валнес. Тренер женской сборной Марит Бьорген вообще не приехала в Италию, сообщив о заболевании в семье. Перед скиатлоном норвежцы выступали на пресс-конференции в масках.

13 февраля в рамках лыжных соревнований на Олимпиаде в Италии состоится мужская гонка на 10 км свободным стилем.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпийских игр. У команды 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе и третье место делят Швеция и Германия — 3 золота, 2 серебра и 1 бронза.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.