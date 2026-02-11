Лыжник сборной Норвегии покинет Олимпиаду из-за болезни

Перед стартом Олимпиады сборная Норвегии предпринимала экстренные карантинные меры чтобы не допустить распространения вирусной инфекции, из-за которой Игры мог пропустить звездный спринтер Эрик Валнес. Тренер женской сборной Марит Бьорген вообще не приехала в Италию, сообщив о заболевании в семье. Перед скиатлоном норвежцы выступали на пресс-конференции в масках.