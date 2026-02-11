Олимпийская чемпионка по фристайлу показала раны от падений: фото

Напомним, Гремо стала первой с результатом 86,96 балла. Второе место в слоупстайле заняла представительница Китая Эйлин Гу (86,58 балла). На третьем месте расположилась Меган Олдем из Канады (76,46 балла).
26-летняя Гремо стала двукратной олимпийской чемпионкой, она побеждала на Играх в Пекине в этой же дисциплине.
«Доказательство того, что это было нелегко. Доказательство того, что за это стоило бороться! Сильно упала на тренировке, но все равно выиграла золото», — написала Гремо на своей странице в социальных сетях.
Как сообщает пресс-служба Олимпийских игр, Матильда Гремо стала первой женщиной в истории, которой удалось защитить олимпийский титул в любой дисциплине фристайла.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.