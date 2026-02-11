Сингапур возглавил список стран с самыми крупными призовыми за ОИ-2026

По данным источника, сингапурский спортсмен в случае завоевания золотой медали получит 788 тысяч долларов. В пятерку лидеров также вошли Гонконг (767 тысяч), Италия (213 тысяч), Польша (211 тысяч) и Словения (162 тысячи).
Спортсмены из Сингапура еще ни разу не завоевывали медали на зимних Олимпиадах. На Играх в Милане и Кортине государство в Юго-Восточной Азии представлено одним спортсменом. Горнолыжник Фаиз Баша выступит в слаломе и гигантском слаломе.
Наименьшие бонусы предусмотрены для возможных победителей из Новой Зеландии (3 тысячи долларов), Австралии (14 тысяч), Дании (15 тысяч), Канады (18 тысяч), Австрии (23 тысячи), Нидерландов (35 тысяч), Германии (35 тысяч) и США (37 тысяч).
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.