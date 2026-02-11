Сингапур возглавил список стран с самыми крупными призовыми за ОИ-2026

Спортсмены из Сингапура еще ни разу не завоевывали медали на зимних Олимпиадах. На Играх в Милане и Кортине государство в Юго-Восточной Азии представлено одним спортсменом. Горнолыжник Фаиз Баша выступит в слаломе и гигантском слаломе.