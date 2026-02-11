Швейцарец фон Алльмен стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2026

Швейцарец фон Алльмен дебютировал на зимних Олимпийских играх 2026 года. На Кубках мира фон Алльмен выступает с марта 2023 года. За это время швейцарец пять раз побеждал на этапах Кубка мира — четыре раза в скоростном спуске и один раз в супергиганте. Наивысшее место в общем зачете Кубка мира — 4-е в сезоне-2024/25. В нынешнем сезоне фон Алльмен идет на 6-м месте (624 очка).