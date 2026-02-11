Швейцарец фон Алльмен стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2026

Франьо фон Алльмен опередил всех соперников, выступивших на склонах Бормио в соревнованиях по супергиганту. Серебро завоевал американец Кокран-Сигл, бронза у лидера горных лыж последних лет Марко Одерматта.
Швейцарец фон Алльмен дебютировал на зимних Олимпийских играх 2026 года. На Кубках мира фон Алльмен выступает с марта 2023 года. За это время швейцарец пять раз побеждал на этапах Кубка мира — четыре раза в скоростном спуске и один раз в супергиганте. Наивысшее место в общем зачете Кубка мира — 4-е в сезоне-2024/25. В нынешнем сезоне фон Алльмен идет на 6-м месте (624 очка).
24-летний Франьо фон Алльмен стал первым спортсменом, которому удалось выиграть три золотые медали на Олимпийских играх 2026 года. Ранее на Играх в Италии он завоевал золотую медаль в скоростном спуске и командной комбинации. Также швейцарец дважды становился победителем мирового первенства — в скоростном спуске и командной комбинации, где он выступал с Лоиком Мейяром.
Кокран-Сигл завоевал вторую серебряную медаль в своей карьере. На Играх в Пекине-2022 американец также был вторым в супергиганте, уступив австрийцу Маттиасу Майеру. Марко Одерматт побеждал в общем зачете четырех последних Кубков мира. В сезоне-2025/26 он также лидирует с большим отрывом, набрав на данный момент 1385 баллов.
Олимпийские игры — 2026. Горнолыжный спорт. Супергигант. Мужчины
- Франьо фон Алльмен (Швейцария) — 1.25,32.
- Райан Кокран-Сигл (США) — отставание 0,13.
- Марко Одерматт (Швейцария) — отставание 0,28