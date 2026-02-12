Вашингтон
Олимпийской чемпионке из США сделали предложение после финиша на ОИ

Горнолыжнице из США Бризи Джонсон сделали предложение руки и сердца после выступления в супргиганте на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщается на странице сборной США в соцсетях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

«Огромные поздравления Бризи и Коннору с помолвкой», — говорится в публикации.

30-летняя Джонсон является двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде в Италии она впервые в карьере завоевала олимпийское золото, став лучшей в скоростном спуске.

У подножия трассы ее возлюбленный Коннор Уоткинс преподнес настоящий сюрприз. В присутствии членов американской делегации и тренерского штаба он встал на одно колено и сделал спортсменке предложение.

Соревнования состоялись в четверг. Джонсон не смогла завершить заезд, упав по ходу дистанции.

Напомним, Олимпиада в Италии и Кортине проходит с 6 по 22 февраля.