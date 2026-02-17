Губерниев — жене Большунова: Риторика в стиле «вы все врете»

«Бакуров мог себя вести как угодно. Здесь вопрос заключается в том, что даже если Бакуров не прав и задирался на него, никто не давал права Большунову толкать его в спину. Исподтишка такие вещи не делаются. Я люблю бесконечно супругу Большунова. Я хочу сказать ей большое спасибо, она сделала очень много для медийности Саши. В какие-то моменты она даже со мной консультировалась. Все-таки раньше Большунов был немного другим. А сейчас идет риторика в стиле “нас там не было, вы все врете”. Это плохая история, здесь видны все ошибки. Тут бы, наоборот, признать ошибки, и это пошло бы тебе на пользу. Не всегда плохие новости выруливают в плохие дела или плохие события», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».