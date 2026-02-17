Губерниев — жене Большунова: Риторика в стиле «вы все врете»

В декабре 2025 года Александр Большунов был временно отстранен от участия в соревнованиях. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам был обвинен в нанесении травмы Александру Бакурову после спринта на этапе Кубка России.
Анна Большунова высказалась по поводу инцидента, произошедшего между ее мужем и Александром Бакуровым.
«Бакурова я даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только. Мы с мужем посмеялись вместе над его актерским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют», — сказала супруга лыжника.
Дмитрий Губерниев считает, что Губерниеву пошло бы на пользу признание своей неправоты в эпизоде с Бакуровым.
«Бакуров мог себя вести как угодно. Здесь вопрос заключается в том, что даже если Бакуров не прав и задирался на него, никто не давал права Большунову толкать его в спину. Исподтишка такие вещи не делаются. Я люблю бесконечно супругу Большунова. Я хочу сказать ей большое спасибо, она сделала очень много для медийности Саши. В какие-то моменты она даже со мной консультировалась. Все-таки раньше Большунов был немного другим. А сейчас идет риторика в стиле “нас там не было, вы все врете”. Это плохая история, здесь видны все ошибки. Тут бы, наоборот, признать ошибки, и это пошло бы тебе на пользу. Не всегда плохие новости выруливают в плохие дела или плохие события», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».
«При этом я хочу подчеркнуть, что к Большунову отношусь с большим уважением и пиететом. Если человек является большой личностью и мастером, то и поведение за пределами дистанции должно быть соответствующим. Очевидно, он не справляется с таким количеством медных труб, вниманием, деньгами. Человек прилетал на соревнования на вертолете, живет отдельно, на награждение приходит по желанию. Это испытание для человека. Сейчас он сражение с медными трубами проигрывает вчистую, поэтому я желаю ему на первых порах хотя бы свести этот матч вничью, а потом начать и выигрывать», — добавил комментатор.