Норвежский горнолыжник объяснил, почему ушел в лес на Олимпиаде

Напомним, в соревнованиях в слаломе 25-летний Атле Ли Макграт лидировал после первой попытки. Во второй попытке он зацепил одни из ворот и сошел с трассы. Из-за провала спортсмен отбросил палки, снял лыжи, перелез через ограждение и направился в лес.
На соревнованиях норвежец выступал с траурной повязкой, поскольку в день открытия Олимпиады он потерял дедушку.
«Мне хотелось немного побыть одному. Все выходит из-под контроля, эмоции берут верх. Я думал, что смогу получить немного времени для себя, но фотографы нашли меня и там. Возможно, это был самый тяжелый период в моей жизни. И то, что все закончилось зацепом ворот, когда я лидировал с преимуществом в шесть десятых секунды, — это, конечно, очень “подходящее” завершение», — приводит слова спортсмена издание VG.
«Думаю, мне действительно может понадобиться помощь. От людей, которых я люблю, и, возможно, от тех, кто разбирается в этом. Справляться с этим в одиночку — на грани возможного с психологической точки зрения. Я очень рад, что моя семья здесь. Это было тяжело», — добавил он.
Победителем гонки стал швейцарец Лои Мейяр. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,61 секунды. Серебро завоевал австриец Фабио Гштрайн, бронзу — норвежец Хенрик Кристофферсен.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.