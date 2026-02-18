Норвежский горнолыжник объяснил, почему ушел в лес на Олимпиаде

«Мне хотелось немного побыть одному. Все выходит из-под контроля, эмоции берут верх. Я думал, что смогу получить немного времени для себя, но фотографы нашли меня и там. Возможно, это был самый тяжелый период в моей жизни. И то, что все закончилось зацепом ворот, когда я лидировал с преимуществом в шесть десятых секунды, — это, конечно, очень “подходящее” завершение», — приводит слова спортсмена издание VG.