Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака выбежала на лыжню в женском спринте на Олимпиаде

Четвероногий болельщик выбежал на лыжню и пересек финишную черту в квалификации соревнований в женском командном спринте на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Sipa USA/ТАСС

В квалификации, когда участницы приближались к финишу, на лыжню выбежала собака. Она пересекла финишную черту вслед за спортсменками и обнюхала одну из лыжниц. Животное даже попало на камеру для фотофиниша, кадры с которой были показаны в прямом эфире трансляции.

Финал командного спринта среди женщин начнется в 13:45 по московскому времени.

Действующими олимпийскими чемпионками в этой дисциплине являются лыжницы сборной Германии.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.