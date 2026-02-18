Собака выбежала на лыжню в женском спринте на Олимпиаде

В квалификации, когда участницы приближались к финишу, на лыжню выбежала собака. Она пересекла финишную черту вслед за спортсменками и обнюхала одну из лыжниц. Животное даже попало на камеру для фотофиниша, кадры с которой были показаны в прямом эфире трансляции.
Финал командного спринта среди женщин начнется в 13:45 по московскому времени.
Действующими олимпийскими чемпионками в этой дисциплине являются лыжницы сборной Германии.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов, в том числе лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.