Собака выбежала на лыжню в женском спринте на Олимпиаде

В квалификации, когда участницы приближались к финишу, на лыжню выбежала собака. Она пересекла финишную черту вслед за спортсменками и обнюхала одну из лыжниц. Животное даже попало на камеру для фотофиниша, кадры с которой были показаны в прямом эфире трансляции.