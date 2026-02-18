Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на ОИ-2026

Мэнтао — олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной акробатике и двукратный серебряный призер Игр (2014, 2022) в лыжной акробатике и в командном первенстве. В ее активе также победа на чемпионате мира 2013 года, первое место в общем зачете Кубка мира-2012/13.