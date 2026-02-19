Объявился хозяин собаки, которая выбежала на трассу на Олимпиаде

Во время квалификации командного женского спринта, когда участницы приближались к финишу, на лыжню выбежала собака. Она пересекла финишную черту вслед за спортсменками. Четвероногий болельщик попал на камеру для фотофиниша, кадры с которой были показаны в прямом эфире трансляции.
Позднее объявился хозяин собаки, который рассказал о ее характере. Двухлетнего питомца зовут Назгул. Его порода — чехословацкая волчья собака. Мужчина, который пожелал остаться анонимным из-за внимания СМИ заявил, что пес социальный и дружелюбный.
«Сегодня утром он скулил больше обычного, потому что видел, как мы уезжаем. Думаю, просто хотел побежать за нами. Он всегда тянется к людям. Он упрям, но очень ласков», — приводит слова хозяина собаки NPR.
Мужчина попал на Олимпиаду благодаря знакомству с одним из организаторов соревнований.
Победительницами командного женского спринта стала сборная Швеции. Йонна Сундлинг и Майя Дальквист преодолели дистанцию в финальном забеге за 20 минут 29,9 секунды. Вторыми в командном спринте финишировали швейцарки Надя Келин и Надин Фендрих, уступив чемпионкам всего 1,4 секунды. Бронзовые награды завоевали немки Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся в воскресенье, 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.